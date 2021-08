Balli in discoteca nonostante i divieti Covid, arrivano i Carabinieri: locale chiuso per 5 giorni

I carabinieri hanno sanzionato una nota discoteca di Giovinazzo, a nord di Bari, per il mancato rispetto delle norme anti covid: i militari sono intervenuti per alcuni controlli notturni nel locale, accertando che all'interno non venivano somministrati solo alimenti e bevande, ma vi era un assembramento con balli "senza mantenere il distanziamento interpersonale in barba ad ogni norma in vigore per il contenimento" del Covid.

L'attività è stata sanzionata con una sospensione di 5 giorni.