Manutenzione dell'illuminazione nella galleria, sulla SS100 scatta il restringimento di carreggiata fino al 12 dicembre

Ancora restringimenti di carreggiata sulla SS100 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione all'interno della galleria 'Gioia'. Le restrizioni per il cantiere saranno attive tra i chilometri 39 e 40, all'altezza di Gioia del Colle, in direzione Taranto (dal 23 al 29 novembre) e in direzione Bari (dal 30 novembre al 12 dicembre). Nella direzione opposta, in entrambi i casi, si potrà circolare con doppio di marcia.

L’intervento permetterà di migliorare gli standard di sicurezza e percorribilità della galleria, oltre che di garantire un notevole risparmio nei costi dell'energia. Il cantiere sarà attivo fino al 12 dicembre.