"Insultate da automobilista, si rivolsero al clan": licenziate due agenti di Polizia Locale

Un provvedimento di licenziamento è stato notificato alle due vigilesse coinvolte in un episodio emerso dalle carte dell'inchiesta Codice Interno della Procura di Bari, che nello scorso febbraio ha portato all'arresto di 130 persone.

Le due agenti della Polizia Locale, secondo gli inquirenti, si sarebbero rivolte ad un membro del clan Parisi per 'far punire' un automobilista che le aveva insultate dopo aver ignorato un semaforo rosso. Per le due agenti nelle scorse settimane era stata già disposta la sospensione.