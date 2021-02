Danneggiata e poi rimossa, piazza Carabellese senza fontanella pubblica. I residenti: "Speriamo sia sostituita in fretta"

La segnalazione dal quartiere Madonnella: non è chiaro cosa nella giornata di sabato abbia provocato il danneggiamento, forse un incidente. La fontana è stata poi tolta, e l'auspicio degli abitanti della zona è che sia rimpiazzata in tempi brevi

Abbattuta, probabilmente in maniera accidentale, forse dall'urto di un mezzo. Non è chiaro cosa abbia provocato il danneggiamento della fontanella pubblica in piazza Carabellese, nel cuore del quartiere Madonnella. La segnalazione arriva dai residenti della zona: la fontana, danneggiata a quanto pare nel pomeriggio ìdi sabato, con conseguente perdita d'acqua, è stata poi rimossa, probabilmente in attesa di sostituzione. L'auspicio dei residenti è che ciò possa accadere in fretta, vista la grande utilità della stessa per chi abita nei paraggi o frequenta la piazza.