Maltempo sulla Puglia: forti temporali e grandine in alcune zone del Nord Barese

L'autunno in Puglia comincia nel segno del maltempo, e con piogge e temporali arriva, purtroppo, anche la grandine. Nel primo pomeriggio, infatti, alcune zone del Nord Barese sono state interessate da intensi temporali, in alcuni casi accompagnati da grandine: grossi chicchi di ghiaccio si sono abbattuti, in particolare, sulle zone di Ruvo e Terlizzi. Un forte temporale si è registrato a Giovinazzo, con una vera e propria 'tempesta' che ha provocato danni alle strutture esterne di alcune attività sul lungomare. Intenso nubifragio segnalato anche in zona aeroporto, a Bari. Sull'intera regione, l'allerta meteo prosegue fino alla serata di domani, domenica 24 settembre: oltre a piogge e temporali, sono possibili locali grandinate e forti raffiche di vento.

Intanto, la grandine di questo pomeriggio ha messo in allarme le associazioni degli agricoltori come Coldiretti e Cia Puglia, che hanno espresso preoccupazione per i possibili danni alle coltivazioni, in particolare vigneti e uliveti.