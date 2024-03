Inchiesta 'Codice Interno', Maria Carmen Lorusso si dimette dal Consiglio comunale di Bari: "Chiarirò mia posizione"

La consigliera comunale barese Maria Carmen Lorusso, ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Dda 'Codice Interno' che ha visto 130 arresti, a vario titolo, per scambio elettorale politico-mafioso, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'assemblea cittadina. Lo riporta l'Ansa.

Lorusso ha rilasciato dichiarazioni spontanee nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Alfredo Ferraro e si sarebbe detta, secondo quanto afferma il legale, l'avvocato Luca Castellaneta, pronta a "chiarire la sua posizione dinanzi ai pm" non appena "avrà contezza di tutti gli elementi a suo carico".

L'esponente politica fu eletta a Palazzo di Città con una lista di centrodestra per poi passare al gruppo dell'attuale maggioranza. Nel corso dell'interrogatorio si è avvalsa della facoltà di non rispondere assieme al padre, l'oncologo Vito Lorusso, anche lui agli arresti domiciliari nell'ambito della stessa inchiesta che vede in carcere anche il marito di Maria Carmen Lorusso, l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri.

Quest'ultimo avrebbe "iniziato, con dichiarazioni spontanee, a chiarire fatti e circostanze certamente utili per il prosieguo delle indagini preliminari", secondo quanto affermato dal suo legale alcuni giorni fa.