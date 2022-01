Nuova allerta meteo su Bari e provincia: sabato con venti forti e burrasca

La Protezione Civile della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla valida per la giornata di sabato 29, da mezzanotte e per le successive 18-24 ore, per l'arrivo di venti forti e di burrasca dai quadranti regionali, anche su Bari e provincia.

Previste mareggiate lungo le coste esposte. Tutti gli aggiornamenti su 3bMeteo.it.