A 82 anni cura e sorveglia la spiaggetta, da San Girolamo la storia di Mimmo: "Diploma di bagnino ad honorem per lui"

Cura e pulisce la spiaggetta, 'accoglie' i bagnanti, sorveglia le loro borse mentre vanno a fare il bagno, dispensando consigli su come comportarsi per evitare furti e brutte sorprese. Mimmo ha 82 anni, e da venti è un vero e proprio 'angelo custode' di un piccolo tratto di spiaggia libera a San Girolamo, nei pressi del lido Marzulli.

A raccontare il suo impegno, del tutto volontario, è un cittadino che frequenta la spiaggetta: "Da più di 20 anni - racconta - c'è un cittadino del San Paolo, che ogni estate è continuamente presente e vigile su quel pezzo di spiaggia. Il suo nome è Domenico Tedone, ha 82 anni e escluso il lunedì che dedica ai servizi alla famiglia, o alla spesa, o ai pagamenti di bollette, tutti gli altri giorni, dalle prime ore della mattina è sempre il primo ad occuparsi della pulizia della spiaggia, portando via, carte, sassi, alghe e tutto quello che rovina l'estetica della spiaggia".

Ma Domenico, da tutti conosciuto come Mimmo, non fa solo questo: "In quella spiaggia, ci sono diversi bambini, anziani e lui subito pronto ad accoglierli, aprire loro gli ombrelloni, mettere a modo le sedioline" e ancora "sorveglia anche le borse con telefonini e documenti, lasciati incustoditi da alcuni bagnanti". "Durante la giornata, qualcuno gli offre un pezzo di focaccia, una bibita fresca, e lui con il sorriso ringrazia tutti".

Di qui l'appello lanciato dal cittadino al sindaco: "Vorrei tanto che il sindaco - dice il cittadino - facesse un gesto di bontà verso questa persona. Personalmente avevo pensato a un qualcosa che può sembrare di poco conto, ma che per lui, sarebbe veramente un bel regalo: un Diploma di Bagnino ad honorem e una stretta di mano da parte del sindaco stesso o anche dall'assessore allo sport. Una soddisfazione grandissima per lui e per tutti noi che frequentiamo quel tratto di spiaggia".