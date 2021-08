Controlli di Ferragosto sulle spiagge di Monopoli: tende da campeggio 'abusive' sull'arenile, raffica di multe

Sono 17 le multe elevate da Polizia di Stato e Locale a Monopoli nella giornata di Ferragosto a seguito di controlli sulle spiagge del comune a sud di Bari. In particolare sono state comminate sanzioni per occupazioni non consentite utilizzando tende da campeggio sull’arenile.

Effettuati anche due sequestri amministrativi di circa 300 pezzi tra collanine, bracciali e anelli a due venditori privi di autorizzazione demaniale.

(Foto Polizia Locale Monopoli)