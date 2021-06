Morto il 54enne ricoverato al Policlinico per una trombosi. Era stato vaccinato con Johnson & Johnson

La famiglia ha dato l'ok per l'espianto degli organi. L'uomo era ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione dopo l'ischemia cerebrale che lo aveva portato al coma

È deceduto il 54enne ricoverato per una trombosi al Policlinico di Bari. L'uomo aveva ricevuto nei giorni scorsi la dose del vaccino Johnson & Johnson. Poi l'improvviso malore che lo aveva costretto al ricovero nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale barese. In giornata è arrivata la conferma del decesso. La famiglia del 54enne ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi, ma dall'ospedale attendono conferma per la fattibilità della procedura dal Centro nazionale trapianti.