Ladro di bici in azione a Poggiofranco, beccato dalla polizia in piena notte

L'uomo, un 31enne con precedenti, è stato intercettato e bloccato dagli agenti: oltre alla denuncia per furto, è scattata la sanzione per violazione del coprifuoco

Un 31enne con precedenti è stato denunciato per furtto aggravato e ricettazione dalla polizia a Poggiofranco. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della volante di zona subito dopo il furto di due biciclette, poi restituite ai legittimi proprietari. Per lui è scattata anche la sanzione anticovid per violazione del coprifuoco.

