Evade dagli arresti domiciliari, pregiudicato beccato a spasso per la città

Era evaso dagli arresti domiciliari, è stato sorpreso in giro per la città. In pieno centro, i militari impegnati nel servizio 'Strade sicure', insieme ai poliziotti della Squadra Volante, hanno bloccato un 25enne albanese. Dal controllo, è emerso che il giovane, pluripregiudicato, era evaso dai domiciliari. E' stato quindi arrestato in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.