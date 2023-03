Inizio settimana tra sole e nuvole, possibili piogge martedì

Sarà un inizio di settimana all'insegna del tempo variabile. Se lunedì sono attesi cieli parzialmente nuvolosi, ma senza piogge, possibili precipitazioni potranno arrivare nella giornata di martedì.

"L'inizio settimana - spiega il previsore Andrea Bonina sul sito di 3bmeteo.com - sarà caratterizzato dal passaggio sulla penisola di un rapido impulso instabile, che darà luogo, già dalla serata di domenica 19 marzo, ad un notevole incremento della nuvolosità su tutta la regione Puglia, non si ravvisano tuttavia fenomeni di rilievo sul capoluogo. Martedì 21, invece, le precipitazioni si estenderanno a gran parte della regione, coinvolgendo anche il capoluogo pugliese. Ventilazione in graduale rinforzo".

Di seguito nel dettaglio le previsioni per la città di Bari. "Domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2992m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso".

Nella giornata di martedì 21 marzo, invece, sono previsti "cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1924m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso".

