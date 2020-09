Crac Popolare di Bari, il processo si farà nello Spazio 7 della Fiera del Levante

Il processo per il crac della Banca popolare di Bari si svolgerà nello Spazio 7 della Fiera del Levante. L'accordo è stato formalizzato in mattinata nell'ambito di una riunione in Prefettura. Presenti la prefetta Antonia Bellomo, il sindaco Decaro e il direttore generale del Comune Davide Pellegrino, Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante, e i vertici degli uffici giudiziari baresi.

Come spiegato da Decaro, è in programma un sopralluogo per verificare l'adeguatezza dello spazio. Inoltre, sarà necessario stabilire un calendario che sia compatibile con lo svoltimento della prossima Fuera del Levante, a settembre 2021.