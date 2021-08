Otto nuclei familiari e diversi bambini, giunto in Puglia il primo gruppo di profughi afghani: "Hanno bisogno di accoglienza"

Sono giunti in Puglia i primi 40 profughi afhani in fuga dal Paese dopo la presa di potere da parte dei Talebani: tra loro vi sono otto nuclei familiari, con diversi bambini ed una donna incinta, e tre persone singole. Dei minori presenti, 13, alcuni potrebbero essere stati affidati dai genitori ad altre famiglie per favorirne l'espatrio. A gestire l'accoglienza in Puglia è la Protezione Civile regionale con il supporto di mediatori culturali e con l'assistenza sanitaria della Asl Bari.

La Protezione Civile ha assistito i profughi anche in merito a specifiche legate alle loro abitudini alimentari ed alla loro religione. "Hanno chiesto di bere del tè verde anzichè acqua - spiega il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario - e preferiscono non mangiare carne. Inoltre, hanno chiesto dei tappetini per poter pregare". Dopo l'atterraggio a Fiumicino ieri mattina, il gruppo è stato sottoposto a tampone, che ha dato per tutti esito negativo, e a bordo di autobus della Croce Rossa sono arrivati in Puglia. Trascorso il periodo di quarantena, i profughi saranno smistati nella rete delle strutture per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

"In questo momento - dice Mario Lerario, capo della Protezione civile pugliese - stiamo guardando alle esigenze delle singole persone, è gente che ha una gran voglia di vita e serenità. E' importante sostenerle, sono in una condizione di grande difficoltà e hanno bisogno di accoglienza". Per almeno una settimana non potranno uscire dall'hotel alla periferia di Bari e nemmeno incontrare altre persone, nel rispetto delle regole anti Covid. "Dopodiché decideranno se intraprendere il percorso con la richiesta dello status di rifugiato politico", aggiunge Lerario. E' possibile fare anche donazioni rivolgendosi alla Protezione civile pugliese, servono soprattutto abiti e generi di prima necessità