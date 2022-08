Partiti a Palese gli interventi di pulizia straordinaria delle strade, Decaro: "Chiesti fondi del Pnrr per acquistare nuove pulitrici"

Sono partiti dalle strade del lungomare Massaro di Palese gli interventi di pulizia straordinaria delle strade baresi. Come annunciato dal Comune, dalle 11 della serata di ieri gli operatori dell'Amiu hanno utilizzato le spazzatrici e i getti d'acqua per gli interventi che hanno coinvolto anche i marciapiedi. Presente sul posto anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha effettuato una diretta dal lungomare.

Oggi i lavori proseguono a sud del Lungomare di Bari: si arriverà fino a Torre a Mare e poi si ritornerà sul quartiere di Santo Spirito. Per effettuare la pulizia, il Comune ha imposto la rimozione delle auto nei tratti coinvolti. "E' importante per pulire a fondo in determinate zone - è stato spiegato al primo cittadino - Le panchine in particolare sono le zone in cui si accumula lo sporco".

Il primo cittadino ha ricordato che il Comune ha fatto domanda per i fondi del Pnrr per far acquistare all'Amiu nuovi macchinari per incrementare i turni di pulizia, insieme alle nuove assunzioni previste per l'azienda.