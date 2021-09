Quarto calo consecutivo settimanale dei casi Covid nel Barese. Incidenza sempre più bassa nel capoluogo

I comuni senza contagi sono 7 (Alberobello, Binetto, Casamassima, Locorotondo, Toritto, Poggiorsini, Turi), in calo rispetto ai 12 della settimana precedente. Valore compensato dal calo dell'incidenza a Bari città

Prosegue il calo della curva epidemica Covid nel Barese. Il nuovo report della locale Asl, riferito al periodo tra 6 e 12 settembre, mostra un tasso settimanale di casi, 230, per 100mila abitanti a quota 18,7, in calo rispetto al 25 (per 307 casi) fatto registrare nella settimana precedente (un valore ricalcolato rispetto al 22,8 riferiti a 280 casi totali, inizialmente comunicato). Si tratta del quarto calo settimanale consecutivo.

I comuni senza contagi sono 7 (Alberobello, Binetto, Casamassima, Locorotondo, Toritto, Poggiorsini, Turi), in calo rispetto ai 12 della settimana precedente. A compensare questo dato, però, c'è un netto calo dell'incidenza a Bari città, passata da 27 a 19,3 casi settimanali per 100mila abitanti che corrispondono a 61 nuovi contagi effettivi, in calo rispetto agli 85 della precedente rilevazione.

Per quanto riguarda la vaccinazione, con le circa 27mila somministrazioni degli ultimi sette giorni, il computo complessivo è salito ad oltre 1 milione e 855mila iniezioni, tra prime e seconde dosi.In termini di copertura vaccinale assicurata alla popolazione over 12, la ASL Bari ha raggiunto livelli molto elevati nell’intera Area Metropolitana di Bari, dove l’88% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 78% ha completato l’intero ciclo.

La crescita più evidente, negli ultimi tempi, è stata registrata grazie alla forte adesione dei giovanissimi 12-19enni: più di otto su dieci (82%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino e il 59% ha completato il ciclo di immunizzazione. Ottimo viatico per garantire la massima sicurezza delle attività didattiche, ormai alle porte, negli istituti scolastici della città di Bari e dei comuni del territorio. Tra questi, ben 25 sui 41 totali hanno toccato o superato quota 88% di copertura con prima dose e cinque hanno oltrepassato il traguardo del 90%: Putignano (91%), Noci (91%), Sammichele di Bari (90%), Giovinazzo (90%) e Bitetto (90%).