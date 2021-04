Con la zona arancione riaprono negozi e mercati, Decaro: "Emozionante rivedere le persone al lavoro, sosteniamo il nostro commercio"

Un invito a sostenere il commercio locale, ma anche a continuare ad adottare con attenzione tutte le precauzioni per evitare un aumento dei contagi Covid. A lanciarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che questa mattina con l'assessore alle Attività economiche Carla Palone si è recato in via Portoghese, in occasione della riapertura del mercato settimanale (possibile grazie al passaggio in zona arancione).

"Negozi e mercati da oggi riaprono - scrive Deacro su Fb - E se le cose vanno bene, come spero, tra un po' apriranno anche le altre attività. È stato emozionante rivedere le persone al lavoro, vedere la città ripartire. Buon lavoro a tutti gli operatori. Sosteniamo il commercio locale della nostra città. Facciamolo con generosità e attenzione. Utilizziamo tutte le precauzioni per evitare l'aumento dei contagi, perché questa ripresa possa essere definitiva e non solo una parentesi. Non mettiamo a rischio la salute e l'economia della città".