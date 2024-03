Posti auto riservati Madonnella, strisce gialle ridotte in via Dalmazia: tornano 'liberi' quattro stalli

Si riducono da dieci a sei i nuovi posti auto riservati ai carabinieri in via Dalmazia, alle spalle della caserma Bergia. Lo dispone un'ordinanza pubblicata oggi dalla Ripartizione Ivop del Comune, 'liberando' così quattro stalli che torneranno a essere destinati alla sosta a pagamento, a disposizione dei cittadini.

Il provvedimento è arrivato, come si evince dall'ordinanza, in seguito a nuove valutazioni e ad "un'ulteriore analisi delle esigenze logistiche" da parte dei carabinieri. Sarebbe inoltre al vaglio, spiegano da Palazzo di Città, la possibilità di rendere fruibili i posti auto riservati in orario notturno.

La comparsa delle nuove strisce gialle, nelle scorse settimane, aveva sollevato non poche proteste e l'avvio di una raccolta firme da parte dei residenti, preoccupati per l'ulteriore riduzione dei posti auto disponibili, in un quartiere già alle prese con la scarsità di parcheggi. In tanti, inoltre, nei giorni successivi all'istituzione dei nuovi stalli riservati, avevano sottolineato come i posti fossero molto spesso vuoti.