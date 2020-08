Sorpresi per le vie di San Pasquale: due topi d'appartamento denunciati, avevano l'obbligo di lasciare l'Italia

I due con precedenti per furto in casa, avevano a carico un Ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Bari; per l’inottemperanza all’Ordine sono stati deferiti all’Autorità competente