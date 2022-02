Sciopero dei trasporti, treni e bus a rischio anche a Bari: cancellati alcuni convogli

Non c'è solo la protesta di agricoltori, allevatori e pescatori di Coldiretti in piazza Prefettura, né la mobilitazione degli autotrasportatori (nel momento in cui scriviamo, non si registrano blocchi sulla statale 16, ma una manifestazione è in corso sulla Altamura-Matera).

In questo venerdì, 25 febbraio, c'è un altro fronte caldo: quello dello sciopero dei trasporti pubblici, proclamato a livello nazionale per 24 ore da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro per questioni legate al rinnovo dei Contratti Collettivi del Trasporto Pubblico Locale e al mancato miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Possibili disagi, dunque, potranno verificarsi anche a Bari per bus e treni. Nei giorni scorsi, le aziende di trasporto pubblico locale hanno reso note le modalità di sciopero comunicate dalle segreterie territoriali dei sindacati (QUI LE INFO)

Treni cancellati: la comunicazione Fse

In mattinata, Ferrovie del Sud Est ha comunicato la lista dei treni che saranno cancellati causa sciopero, di seguito elencati:

LINEA 1 BARI - TARANTO:

- Treno 92100 da Martina F. a Putignano delle ore 04:42.

LINEA 1BIS BARI C.LE - PUTIGNANO:

- Treno 92010 da Adelfia a Bari C.Le delle ore 08:07;

- Treno 92011 da Bari C.Le a Putignano delle ore 08:21;

- Treno 92014 da Adelfia a Bari C.Le delle ore 09:07;

- Treno 92018 da Putignano a Bari C.Le delle ore 08:54;

- Treno 92013 da Bari C.Le a Putignano delle ore 09:21;

- Treno 92020 da Putignano a Bari C.Le delle ore 10:54;

- Treno 92017 da Bari C.Le a Putignano delle ore 11:21.

- Treno 92016 da Putignano a Bari C.Le delle ore 08:54;

- Treno 92015 da Bari C.Le a Putignano delle ore 10:21;

- Treno 92020 da Putignano a Bari C.Le delle ore 10:54;

- Treno 92022 da Putignano a Bari C.Le delle ore 11:54;

- Treno 92021 da Bari C.Le a Putignano delle ore 12:21.

*Articolo in aggiornamento



(foto di repertorio)