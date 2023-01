Pigiami e cuscini realizzati con 'rifiuti speciali': 300 prodotti sequestrati a Putignano

I prodotti con marchi contraffatti era stati nascosti all'interno di un furgone proveniente dalla Campania. I Finanzieri della Tenenza di Putignano hanno sequestrato circa 300 articoli, tra cuscini e pigiami per bambini, recanti il marchio contraffatto di personaggi dei cartoni animati dei noti marchi registrati Disney e Marvel.

La merce, occultata da altri prodotti tessili, era destinata ad operatori economici della zona di Putignano. I prodotti avrebbero fruttato sul mercato un illecito introito di oltre 10mila euro.

Particolarmente allarmante per la sicurezza dei destinatari del prodotto, è risultato il contenuto dell’imbottitura dei cuscini, costituito da materiali di scarto della lavorazione dell’industria tessile, classificabili secondo le attuali leggi, come 'rifiuti speciali', per i quali è necessario lo smaltimento in siti autorizzati.

L’autista del furgone e il rappresentante legale della società proprietaria della merce sequestrata sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bari, in concorso tra loro, per detenzione ai fini della vendita di materiale contraffatto e recante segni mendaci, oltre al trasporto e intermediazione di rifiuti speciali. La società, inoltre, è stata segnalata per responsabilità amministrativa dipendente dai reati ipotizzati.