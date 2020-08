Sesso in auto in pieno centro a Monopoli: nudi sotto gli occhi dei passanti, multata giovane coppia

Fanno sesso in auto in pieno giorno, in una strada del centro cittadino, sotto gli occhi di passanti e residenti. E' accaduto ieri mattina a Monopoli, dove la Polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni residenti: gli agenti, dopo aver constatato quanto stava avvenendo, hanno diffidato la giovane coppia - 26 anni lui, venti lei - a rivestirsi. Per i due scatta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 30000. Tuttavia per i due ragazzi l'episodio potrebbe comportare conseguenze più serie, sotto il profilo giudiziario.

"Seppure il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia stato oggetto di depenalizzazione - spiega il comandante della Polizia locale Michele Cassano - la fattispecie penale resta in piedi quando tali atti vengono compiuti dinanzi a minori. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a verificare il tutto".