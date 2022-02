Vandali in azione nell'area ludica di via Massa al San Paolo: 'bucato' scivolo per i bambini

Vandali in azione in un'area ludica del quartiere San Paolo di Bari: ignoti hanno 'bucato' uno degli scivoli dedicati ai più piccoli nella zona gioco di via Carlo Massa, a pochi passi dalla chiesa di San Gabriele. A segnalare l'episodio è il consigliere di maggioranza del Municipio III, Umberto Carli, attraverso la sua pagina Facebook: "È una escalation senza fine quella che si verifica nelle aree ludiche disseminate per il territorio cittadino sembra essere venuto meno il concetto di bene comune per alcuni soggetti".

"Ancora una volta - aggiunge Carli - ci si attiverà per ripristinare lo stato dei luoghi necessario per garantire a tutti i bambini di poter riprendere a giocare nella massima sicurezza ma che vedrà consequenzialmente sottrarre delle somme di danaro per nuove aree ludiche addivenire".