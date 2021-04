Vende abusivamente frutta e verdura in strada: scatta sanzione da 5mila euro, merce sequestrata e donata in beneficenza

Frutta e verdura vendute in maniera non autorizzata in strada: per l'abusivo, sottoposto a controllo dalla Polizia locale a Bari, sono scattati una sanzione da 5mila euro e il sequestro di merce e attrezzature.

E' accaduto giovedì mattina in località Santa Caterina. Secondo quanto accertato dagli agenti, la vendita avveniva occupando anche abusivamente parte della sede stradale, "con contestuale disagio e pregiudizio per la sicurezza veicolare".

Gli alimenti sequestrati, tutti deperibili, sono stati devoluti in beneficenza a istituti di carità della città di Bari.