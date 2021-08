Venditori senza autorizzazioni e parcheggiatori abusivi, controlli a Bari: scattano sequestri e sanzioni

Nella giornata di domenica a Bari diversi sono stati i controlli anti-abusivismo commerciali effettuati dagli agenti della Polizia locale.

Sul litorale sud, in località "Detta della Marina", gli agenti hanno proceduto al sequestro di frutta e verdura (devolute in beneficienza). Per il venditore è scattata una sanzione amministrativa di 5.000 euro. Alla periferia nord, al quartiere San Paolo, è stato operato un maxi sequestro di 72 chili di prodotti ittici, tra mitili e pesce - tutti privi di tracciabilità e perciò distrutti come prevede la normativa igienico-sanitaria - a carico di un venditore abusivo che stazionava in Viale delle Regioni.

Sempre nelle ultime ore, poi, sono stati notificati diversi ordini di allontanamento ed elevate sanzioni al Codice della Strada, nei confronti di parcheggiatori abusivi "al lavoro" in zona Fiera e in località San Cataldo.