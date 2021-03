Il generale dell'esercito Tota in visita al Comune: "Incontro per discutere di campagna vaccinale e Strade sicure"

A fare gli onori di casa, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha ringraziato il generale e tutte e le donne e gli uomini delle Forze Armate che in questi mesi hanno lavorato al fianco delle istituzioni locali in varie iniziative realizzate per contrastare la diffusione del Covid 19

Il generale dell'Esercito Giuseppenicola Tota in visita al Comune di Bari: a ricevere il comandante delle Forze operative sud nel primo pomeriggio, è stato il sindaco del capoluogo Antonio Decaro. L'incontro, in cui Tota è stato accompagnato dal comandante della Brigata 'Pinerolo', Giovanni Gagliano, è stato utile per condividere alcune riflessioni sulla campagna vaccinale in corso e sul progetto Strade sicure.

Nello specifico, il sindaco ha tenuto a ringraziare il generale e tutte e le donne e gli uomini delle Forze Armate che in questi mesi hanno lavorato al fianco delle istituzioni locali in varie iniziative realizzate per contrastare la diffusione del Covid 19