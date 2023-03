La spiaggia di San Cataldo liberata dai rifiuti in plastica: volontari al lavoro nel quartiere San Girolamo

Nel contenitore per la raccolta della plastica erano stati depositati anche vaschette di polistirolo, buste dell'immondizia, feci canine, coppette di carta, un tubetto di dentifricio, 20 bottiglie di vetro e persino un paio di pantofole. È questo il report redatto dai cittadini volontari che ieri hanno ripulito la spiaggia di San Cataldo, sul lungomare Starita, nel quartiere San Girolamo di Bari.

Il lavoro è stato compiuto dai membri delle associazioni Retake Bari, Res San Cataldo e Coop Alleanza 3.0, insieme al Centro Servizi per le famiglie San Girolamo, Casa della Legalità e Amiu. La raccolta rifiuti dei volontari non si è concentrata solo su 'Nemo' il contenitore 'mangia plastica' a forma di pesce posizionato sulla spiaggia, ma ha coinvolto anche gli spazi circostanti. Sotto i muretti che delimitano il luogo e nel piccolo lido, sono stati recuperati oltre 300 tappi di alluminio, una sedia, 20 Bottiglie di vetro e tanti vetri rotti, più di 100 tappi in plastica e una mazza per arricciare i polipi.

I volontari hanno effettuato la completa pulizia della spiaggetta, svuotato il grande contenitore di plastica e monitorato il deposito dei rifiuti marini. "Ricordiamo a tutti che il pesce mangiaplastica, il polpo 'mangiaplastica' e tutte le installazioni simili disseminate lungo la costa, sono osservatori sulle plastiche marine - scrivono i volontari nel gruppo facebook Retaker di Bari - Buttare birre, cartoni di pizze, buste con dentro le feci del cane (nuova moda barese) è da grandissimi incivili. Se vedete qualcuno fare un gesto del genere provate con gentilezza a farglielo notare".