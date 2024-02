Numeri record per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bari: più di 685mila viaggiatori nel 2023

Più di 685mila viaggiatori hanno utilizzato l'anno scorso il collegamento ferroviario 'per' e 'da' l’Aeroporto di Bari. ll 2023 si è chiuso con numeri da record per il servizio di collegamento ferroviario passante per lo scalo Internazionale Karol Wojtyla, operato da Ferrotramviaria spa.

Il trend in costante crescita (+ 52,76% nell’ultimo triennio) è stato confermato anche negli ultimi 12 mesi con un aumento del 6% di viaggiatori rispetto il 2022.

Un anno con numeri record anche per l’aeroporto di Bari che ha superato il storico traguardo del 2022: 270mila passeggeri in più, tra arrivi e partenze, che hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del + 19% rispetto al dato globale dell’anno precedente. Senza sottovalutare il dato complessivo di 9.680.017 passeggeri nel 2023, considerando anche gli altri scali pugliesi.

La modalità di trasporto 'treno+aereo' ha evidenziato, con valori in costante crescita ogni anno, che il 10,60% dei viaggiatori ha utilizzato i mezzi su rotaie per raggiungere o allontanarsi dall'aeroporto barese.

L’accordo commerciale sottoscritto con Trenitalia consente di acquistare, direttamente sui canali di vendita dell'azienda, soluzioni di viaggio combinate per raggiungere l’aeroporto da tutti i centri serviti della Puglia.