Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Giuseppe Abatista nominato vice presidente

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, sotto la presidenza di Leonardo Patroni Griffi, nella seduta del 21 aprile scorso, ha nominato il nuovo Vice Presidente il neoeletto Giuseppe Abatista.

"Il manager, con un background da avvocato fiscalista internazionale e da controller, vanta esperienza in ambito dei mercati finanziari e nel settore bancario - si legge in una nota diffusa dalla banca - Dal 2011 è stato Group Tax Director nonché, dal 2018, Deputy Group Planning & Control Director della Salvatore Ferragamo SpA di Firenze e ha già ricoperto la carica di amministratore presso la stessa banca dal 2017 al 2020".

Le cariche completano l’assetto organizzativo iniziato con i lavori assembleari dello scorso 1 aprile, che hanno designato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione: Leonardo Patroni Griffi, Alessandro Maria Piozzi, Giuseppe Abatista, Rosa Calderazzi, Lucia Forte, Luigi Montemurro, Guglielmo Morea, Giovanni Rosso, Mara Pasquamaria Squicciarini, Valeria Stefanelli, Giuseppe Tammaccaro; e per il Collegio Sindacale, il Presidente Alessandro Grange, sindaci effettivi Giacinta Tarantino e Filippo Tricarico, sindaci supplenti Caterina Luisa Appio e Pina Losito. Per il Collegio dei Probiviri eletti come effettivi Pietro Pepe, Eufemia Ippolito e Mario Tagarelli, come supplenti Donatangelo Falcicchio e Vincenzo Tresca