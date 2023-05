Si allarga la rete di 'Porta Futuro' nel Barese: a Gioia del Colle una nuova sede del centro dedicato al lavoro

Inaugurato ieri in via Manin, lo sportello di Gioia del Colle rientra nel gruppo di job centre che connette in modo trasversale enti, cittadini ed imprese con l’obiettivo di favorire l’occupazione e contribuire allo sviluppo del territorio