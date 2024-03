Linea Bari-Bitritto, ok dell'Antitrust all'affidamento dei servizi a Trenitalia: "Procedura regolare"

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha rilevato alcuna irregolarità nella procedura di affidamento a Trenitalia spa dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale della tratta Bari-Bitritto.

"L’Antitrust, pronunciatasi a valle di segnalazioni di operatori economici, ha reso noto che nell’adunanza dello scorso 19 marzo, dopo una approfondita e rigorosa valutazione della documentazione trasmessa dal Dipartimento Mobilità, ha deliberato la insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei propri poteri di tutela del mercato e della concorrenza - si legge in una nota della Regione - L'autorità ha fatto peraltro particolare riferimento alla esiguità dell’estensione chilometrica della tratta in questione e dei relativi servizi in programma, come da sempre evidenziato dalla Regione. Peraltro la linea Bari-Bitritto è stata da sempre compresa nella programmazione della Regione in modo integrato con l'insieme dei servizi ferroviari regionali affidati a Trenitalia. In tempi rapidi è stata riconosciuta la trasparenza delle scelte politiche della Regione e la competenza degli uffici regionali".

"È il giusto riconoscimento per una linea destinata a rivestire un'importanza strategica per tutta l'area metropolitana - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - che migliora la qualità della vita della comunità, in particolare in ambito sociale, ambientale e della viabilità. L'ho voluta fortemente sin da quando ero sindaco e oggi vengono riconosciute non solo la validità del progetto ma soprattutto la trasparenza di ogni passaggio che ha consegnato questa infrastruttura ai cittadini".

"Il pronunciamento dell’Antitrust conferma che gli uffici regionali hanno lavorato bene, cercando finalmente di riattivare una tratta ferroviaria ferma da troppi anni e attesa dall’utenza - ha detto l’assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia - In collaborazione con Rfi e Trenitalia abbiamo offerto ai pendolari, e non solo, un nuovo collegamento ferroviario, moderno e sostenibile, e di questo siamo soddisfatti".