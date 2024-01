Riapre l'hotel Rondò in corso De Gasperi, la struttura riqualificata dalla nuova proprietà: 61 camere e 3 sale meeting

Sarà dotato di 61 camere e 3 sale meeting. L'hotel Rondò di Bari ripartirà il prossimo 7 febbraio dopo essere stato rilevato dall'azienda B&B Hotels. Lo storico albergo in corso Alcide De Gasperi, nel quartiere Carrassi, aveva chiuso i battenti durante la pandemia ed in seguito la società immobiliare che ne deteneva la proprietà aveva annunciato ai dipendenti l'intenzione di non riattivare più l'hotel.

L'albergo tornerà ad ospitare clienti al termine del restyling: l'inaugurazione del ribattezzato 'B&B Hotel Cuneo Crystal' avverrà mercoledì prossimo. La struttura sarà la prima in Puglia del gruppo B&B Hotels. In occasione della nuova apertura, la presidente e Ceo di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia, presenterà la struttura e illustrerà il piano di sviluppo del gruppo nella regione.

Il rinato hotel Rondò avrà una duplice vocazione, sia business ch turistica. Oltre all'attività tipica ricettiva, infatti, le 3 sale meeting sono state realizzate nell'ottica di fornire spazi per convegni ed eventi.