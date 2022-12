Sciopero generale regionale Cgil, corteo per le vie di Bari: "No a questa manovra finanziaria"

Otto ore di sciopero generale in Puglia per protestare contro la manovra finanziaria del Governo: è l'agitazione organizzata dalla Cgil regionale che, questa mattina alle 9, si è data appuntamento a pochi passi dal Castello Svevo di Bari da dove partirà un corteo di protesta che percorrerà le principali vie della città.

La manifestazione terminerà in piazza Federico II di Svevia dove interverrà anche il segretario generale Cgil Maurizio Landini: “Uno sciopero necessario - commenta il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo - per sostenere nell’iter di discussione della manovra in Parlamento quelle che sono le piattaforme rivendicative e le richieste tese a ottenere risposte urgenti e necessarie ad affrontare questa fase in cui sta peggiorando la condizione delle persone, aumentano le disuguaglianze sociali e territoriali, frenano lo sviluppo del Paese. Ragioni che viste dal Sud e dalla Puglia assumono tinte ancor più scure”. La giornata di protesta potrebbe comportare disagi per il trasporto pubblico locale, in particolare Amtab, Ferrovie Appulo Lucale e Ferrovie del Sud Est. Prevista anche la partecipazione, alla protesta, di numerosi istituti scolastici.