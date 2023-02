Il futuro dei lavoratori delle officine Stp Bari "è a rischio": sit-in di protesta sul lungomare

Un presidio dinanzi alle sedi istituzionali di Città Metropolitana e Presidenza della Giunta regionale pugliese, sul lungomare di Bari, per far sentire la propria voce sulle questioni riguardanti l'occupazione nel trasporto pubblico locale: si è svolto questa mattina, in concomitanza con lo sciopero nazionale indetto dall'Usb, il sit-in dei lavoratori Stp Bari, attiva nel trasporto bus provinciale, le cui officine rischiano la chiusura.

La protesta si è inserita nella più generale giornata di agitazione che ha coinvolto anche Ferrovie del Sud-Est e Ferrovie Appulo Lucane, quest'ultima solo di cinque ore nel pomeriggio, tra le 15.35 e le 20.35. Garantite le fasce orarie per i pendolari, in particolare quella del mattino presto (5.20-8.30) e del pranzo (12.30-15.30), come previsto per tutelare i lavoratori pendolari.

Il presidio Usb sul lungomare ha visto la partecipazione di alcune decine di lavoratori: "L'adesione allo sciopero - spiega Francesco Laterza di Usb Lavoro Privato Tpl Puglia - ha visto un'importante adesione tra i nostri iscritti. Per quanto riguarda la questione della Stp siamo riusciti a parlare con i rappresentanti della Città Metropolitana", ente che detiene il 38% delle quote dell'azienda. "Ci hanno rassicurato - aggiunge Laterza - che sarà aperto un confronto per riuscire ad arrivare a una soluzione. L'azienda ha 250 lavoratori di cui una decina nelle officine. La maggior parte di questi ultimi sono in ferie forzate e temiamo che il loro futuro sia a rischio. Siamo contrari a ogni forma di esternalizzazione del servizio". La protesta di Usb ha anche riguardato anche la questione Fal: "Personale inidoneo viene lasciato dall'azienda a metà stipendio - dice Laterza - e non viene collocato. Tutto ciò è inaccettabile".