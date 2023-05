Sfratto per 'Piazza Italia' nel centro commerciale a Casamassima: "A rischio il futuro di 16 dipendenti del negozio"

"Non conosciamo le motivazioni che hanno indotto Ceetrus Italy spa a formalizzare il rilascio degli immobili, ma resta la gravità di una situazione che mette potenzialmente a rischio le prospettive occupazionali di 16 dipendenti ed altrettante famiglie". Sono queste le parole con cui il Segretario Generale Uiltucs Puglia, Marco Dell'Anna, commenta la comunicazione di rilascio immediato dei locali che sarebbe stata formulata, dalla società, nei confronti del negozio 'Piazza Italia' presente in un centro commerciale di Casamassima.

"Una notizia che coglie di sorpresa le lavoratrici ed i lavoratori, sino ad oggi non vi erano state avvisaglie di possibili criticità nei rapporti tra Ceetrus Italy spa e Piazza Italia - scrive in una nota il sindacato - Al contrario la direzione di Piazza Italia ancora oggi dichiara la propria ferma intenzione di confermare l’investimento fatto 11 anni fa e dare continuità alle attività aziendali".

"Abbiamo provveduto a convocare urgentemente sia Ceetrus Italy spa che Piazza Italia per comprendere la situazione che si è determinata e soprattutto garantire l’occupazione - sottolinea il segretario Uiltucs Puglia, Marco Dell'Anna - Non vogliamo essere oggetto di contenziosi tra le parti ne di speculazioni, va fatta chiarezza perché da 11 anni questo negozio garantisce lavoro e salari e non registra alcuna difficoltà di sostenibilità economica e finanziaria. Sarebbe assurda ed inaccettabile una crisi che non risponde a motivazioni di carattere economico".

"Se non avremo adeguate risposte avvieremo pesanti iniziative di mobilitazione coinvolgendo anche le istituzioni, dalla Regione Puglia agli amministratori locali - spiega in una nota il sindacato - I centri commerciali hanno beneficiato nel tempo di autorizzazioni ed incentivi, è responsabilità di queste società e delle istituzioni garantire senza se e senza ma i livelli occupazionali del nostro territorio. Siamo pronti a tutto per difendere il lavoro".