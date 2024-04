Consegnate a Bari le prime due licenze di doppia guida per i taxi: al via la sperimentazione per potenziare il servizio

Sono state consegnate questa mattina a Bari, a seguito dell'impegno degli uffici dell'assessorato allo Sviluppo economico, le prime due licenze di doppia guida per i taxi. Si tratta di un'iniziativa, in fase sperimentale, che insieme all'aumento previsto delle licenze mira migliorare il servizio in città. Secondo quanto previsto, le licenze simili rilasciate a breve saranno in tutto una trentina.

Questo meccanismo consentirà a due conducenti professionali, in possesso del certificato di abilitazione professionale, di condurre lo stesso taxi in due turni differenti della stessa giornata, di fatto aumentando l’offerta di taxi a parità di vetture in circolazione.

"Trenta licenze di doppia guida che significano anche altrettanti nuovi posti di lavoro", rimarca in una nota il Comune, ricordando anche che "in questa prima fase sperimentale, che scadrà il 31.12.2024, il servizio della doppia guida sarà attivo soltanto dalle ore 20.00 alle ore 03.00".