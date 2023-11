Giovane aggredito a Bari vecchia, Gioventù Nazionale in piazza: "Siamo preoccupati"

Gioventù Nazionale Bari, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, esprime la sua profonda condanna e preoccupazione in merito all'aggressione subita da un giovane la sera di martedì 31 ottobre in Piazza Ferrarese a Bari.

La violenza, documentata in un video diffuso sui social media, ha "suscitato - si legge in una nota del movimento - indignazione in tutta la comunità" mostrando "almeno quattro giovani aggressori, uno dei quali brandiva un martello, mentre colpivano violentemente un ragazzo, provocando l'intervento tempestivo di alcuni passanti che hanno fermato la brutale aggressione e chiamato il 118". Per Samuele Lella, della Gioventù Nazionale Bari, "c'è bisogno di una condanna unanime da parte di cittadini e istituzioni, solo se ognuno di noi rifiuterà le logiche del branco e i soprusi, anche quotidiani, dei bulletti di quartiere, riusciremo a creare una vera cultura comunitaria da contrapporre alle logiche del branco. I giovani hanno bisogno di sentirsi sostenuti e protetti, non possiamo più tollerare queste bestialità nelle nostre città".