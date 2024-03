"Bari non si tocca", sabato mattina in piazza del Ferrarese manifestazione a supporto di Antonio Decaro

Sabato 23 marzo in piazza Ferrarese a Bari, alle 10.30, si svolgerà la manifestazione denominata 'Bari non si tocca', a sostegno del sindaco Antonio Decaro e dell'amministrazione barese dopo la notizia dell'istituzione, da parte del Ministero dell'Interno, di una Commissione d'accesso per verificare la possibilità di sciogliere il Consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose.

La manifestazione è organizzata da Pd Puglia e Cgil regionale: "Questo sabato mattina - scrive il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis - saremo a Bari al fianco delle forze sindacali e di tantissime sigle dell’associazionismo che hanno scelto di mobilitarsi per gridare a gran voce che Bari non si tocca. Annulliamo quindi la grande Assembla regionale del Pd che avevamo convocato e tutte le iniziative dei territori perché riteniamo di dover essere tutti a manifestare. In difesa di questi 20 anni, delle migliaia di persone oneste che li hanno resi possibili, del Sindaco Decaro e delle sue battaglie coraggiose, del futuro che dobbiamo costruire adesso, tutte e tutti assieme. I poteri criminali non possono nulla davanti alla forza della stragrande maggioranza del popolo barese che si ribella quotidianamente contro la Mafia" conclude De Santis.