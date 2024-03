Forza Italia attacca il Comune sulla Cassa prestanza: "Conto salato per i baresi"

Forza Italia Bari, in una nota, interviene sulla questione della vertenza della Cassa Prestanza del Comune: "Mentre si inaugurano, in vista delle primarie, lussuosi comitati elettorali - si legge in un comunicato - per poche settimane di campagna elettorale e si definiscono sempre più i contorni inquietanti delle indagini giudiziarie che hanno svelato infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari, un’altra tegola generata dalla cattiva amministrazione cade sulle teste dei Baresi. Questa volta ne pagano le conseguenze oltre mille dipendenti comunali, che avevano affidato per anni e mensilmente alla Cassa Prestanza parte della loro retribuzione. Riceveranno, purtroppo, appena il 16% delle somme versate, con una perdita secca di migliaia di euro ciascuno. Lo hanno anticipato, poche ore fa, - dice Forza Italia - i liquidatori della Cassa che ne hanno definito lo stato passivo , al termine di un lavoro iniziato nel 2021".

"Cassa Prestanza è andata in default sotto i colpi di gestioni distratte e improvvisate - sostiene la segreteria cittadina di Forza Italia -. È un altro 'regalo', un'altra eredità negativa del sindaco uscente Antonio Decaro, che della Cassa Prestanza è presidente e che per anni ha preferito delegare tale ruolo e funzioni a vari uomini dell’entourage". "Insomma - si legge ancora -, si profila un altro conto salato, che pagheranno i lavoratori/dipendenti del Comune di Bari, mentre gli autori del fallimento di Cassa Prestanza andranno verosimilmente a ingrossare i comitati elettorali e si riproporranno agli elettori baresi, per chiedere loro ancora una volta fiducia e voti".