Il centrodestra a 'casa' di Cassano per trovare il candidato sindaco di Bari: "Compatti per un nome forte"

Una nuova riunione per sbrogliare la matassa del candidato sindaco di Bari per il centrodestra, stavolta nella sede dell'Udc di via Principe Amedeo, 'casa politica' (aperta di recente) dell'ex sottosegretario Massimo Cassano, ora responsabile della Segreteria politica del partito.

Un altro giro di corsa, dunque, che ha visto al tavolo i principali rappresentanti pugliesi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e delle numerose civiche che comporranno la futura coalizione verso le Elezioni di giugno 2024.

Per i nomi, al momento, prosegue il dialogo tra le varie anime del centrodestra: " É importante - dice Cassano- che ci sia stata la riunione in questa sede perché, appunto, riteniamo di rappresentare un valore di rilievo nella coalizione. Abbiamo messo insieme un gruppo unito e compatto pronto a discutere di vari temi e nomi per poter vincere le amministrative qui a Bari. Crediamo di essere a buon punto".

Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto (Fi), non é preoccupato per la lunghezza delle trattative ormai avviate da qualche mese: "Bari è fondamentale non solo per il Meridione ma per tutto il centrodestra. Quindi, se c'è un momento di riflessione in più é proprio per l' importanza della città. Come ho detto più volte, noi non cerchiamo un candidato ma il candidato che ci possa dare la spinta in termini di freschezza e di appeal. Mi rendo conto che il tempo stia passando, ma se se trascorre senza spargimenti di sangue, e qui, invece, c'è miele, è una cosa utile per il centrodestra".

Il consigliere regionale leghista Fabio Romito, invece, dà una stoccata al centrosinistra: "Mentre in via Re David, nella sede del PD, ci si riunisce per escludere candidature, noi del centrodestra mettiamo a punto un percorso comune che ci porterà alle Amministrative, dopo 20 anni di sinistra, a cambiare definitivamente pagina. È la differenza principale tra il loro campo largo e questa casa comune in cui ci si ritrova con amici di lunga data e idee condivise. Sui nomi stiamo aprendo un confronto continuo e stiamo vagliando molti profili validi, tutti in grado di vincere le prossime competizioni elettorali".

Da Michele Picaro (FdI) arriva anche un invito ad espandere ulteriormente gli orizzonti: "Siamo una coalizione unita e con tante anime civiche all'interno del suo percorso. Crediamo ci possa essere una ulteriore convergenza di figure e anime che vogliano seguire il percorso del centrodestra, nel solco del governo Meloni, per dare una continuità alla città di Bari che ad oggi con il centrosinistra non c'è stata".

Infine, non manca la presenza delle altre sfaccettature della coalizione: "Non ci stiamo fermando alla scelta del candidato sindaco- dice Luigi Barnaba di Noi Moderati- ma lavoriamo sul territorio e in particolare non stiamo statici. Cominceremo una serie di gazebo con cui saremo presenti in tutti i quartieri di Bari per ascoltare i cittadini".