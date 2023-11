Sinistra, associazioni e Italia Viva avanti con Laforgia per le Comunali di Bari 2024: "Non capiamo il no del Pd"

“Nella riunione del centrosinistra di Bari, tenuta in data 20 novembre, ribadendo le scelte note ormai da tempo, nonché la necessità di fare un passo avanti nell’interesse della coalizione e della città, i rappresentanti di Sinistra Italiana, Verdi, La Giusta Causa, PSI, Italia Viva, +Europa, Casa del Popolo, Base Italia e Bari Bene Comune, hanno, con coerenza, confermato la propria scelta di indicare Michele Laforgia quale candidato a Sindaco di Bari per le prossime elezioni amministrative" e "le ragioni dell’azzeramento delle candidature interne al Pd siano state poste congiuntamente alla richiesta di ritiro della candidatura di Michele Laforgia, con il presunto scopo di facilitare la ricerca di una sintesi unanime. E però, le forze politiche che hanno sostenuto apertamente questa richiesta, tuttavia, non hanno chiarito nel merito quali fossero le ragioni per togliere dal Tavolo una candidatura a detta di tutti autorevole e di qualità". E' quanto affermano in una nota il rappresentanti delle varie liste.

Laforgia, secondo i partiti e le associazioni, "è una persona autorevole che possa rappresentare tutte le forze del progresso e riformiste presenti nella città di Bari. Allo stesso tempo, si è sottolineato, ancora una volta, come l’unità della coalizione sia un valore che prescinda da ogni competizione elettorale, poichè riguarda la politica prima che le politiche".

"Di converso, si è riscontrata, al tavolo - dicono ancora - , l’apertura del M5S, che, prendendo atto della candidatura di Michele Laforgia, ha chiesto di ripartire da questa per ogni riflessione successiva, auspicando che si arrivi ad una sintesi unitaria anche perché, nel corso della riunione, nessuno ha posto veti, nè proposto nomi alternativi. Pertanto, al fine di rendere sereni e proficui i lavori che attendono il tavolo, si invitano tutte le forze politiche a perseguire l’unità attraverso una pratica politica fatta di mediazione, discussione e sintesi, con un comune atteggiamento di equilibrio e rispetto reciproco, che si chiede a tutti di garantire, in primis al Pd che ha inteso farsi promotore del percorso" concludono i rappresentanti delle varie liste.