Terzo mandato per i sindaci, Decaro: "Il divieto è un'anomalia tutta italiana"

"Chiediamo per tutti i sindaci di avere la possibilità di correre per il terzo mandato. Questa è un'anomalia tutta italiana, non esiste nessun Paese europeo con il limite di mandato. In altri paesi europei per fare il sindaco tutta la vita lo decidono i cittadini, come per le altre figure istituzionali" Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari, durante una trasmissione televisiva su Rai 2.

Decaro, come riporta l'AdnKronos, ha affermato che se per lui non dovesse arrivare il terzo mandato come sindaco di Bari potrebbe occuparsi a Strasburgo "del Pnrr, dei fondi europei e dei Comuni dall'Europa".

"Non lo so - ha concluso il primo cittadino barese - mancano ancora 8 mesi e voglio finire di fare bene il lavoro per il quale i cittadini mi hanno confermato sindaco".