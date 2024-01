Le Comunali e il centrodestra, l'appello di Romito: "Bari non è il feudo di nessuno. E' l'ora di rialzare la testa"

"E' il momento della battaglia più importante per riprenderci Bari perchè la città non è il feudo di nessuno" tantomeno "del centrosinistra". A parlare, attraverso un videomessaggio sui social, è il consigliere regionale pugliese della Lega, Fabio Romito, il quale ha rivolto un appello ai cittadini affinché possano riconoscersi nel progetto del centrodestra per governare il capoluogo pugliese.

"Il centrosinistra - attacca Romito -non parla per cercare il migliore candidato della città di Bari. Un rinnovamento" inoltre "non guasterebbe. Da 20 anni i nomi e i cognomi sono sempre gli stessi. Fuori dai palazzi c'è una città che ha voluto bene a un sindaco che non può più essere tale e che non dovrebbe permettersi di indicare un successore, quasi fossimo in una monarchia"

"Dobbiamo alzare la testa. Bari non è mai stata una baronia, un principato, non è il feudo di nessino. Cercate di essere al nostro fianco - dice rivolgendosi ai cittadini - per una Bari migliore a misura di giovani, famiglie, nonni". In questi anni, conclude Romito, "Bari ha fatto tutto quello che ha nelle possibilità per crescere? Credo di no".