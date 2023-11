Nuove adesioni per Forza Italia nel Barese: "Tante donne e persone con grandi capacità professionali"

Nuove adesioni per Forza Italia nel Barese, con l'ingresso nel partito di nuovi esponenti politici degli enti locali del Barese, in gran parte donne e professionisti. A presentarli, stamane in conferenza stampa, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia.

Tra le nuove adesioni, spiccano Giuseppe Spadavecchia, nuovo referente di Forza Italia a Molfetta e membro del gruppo civico del presidente del Consiglio comunale di Molfetta, Robert Amato; Maria Giampietro, assessore all’Urbanistica di Binetto; Maria Di Palo, vice sindaco di Poggiorsini; e i consiglieri comunali di Bitetto, Milena Rizzi; di Noci, Anna Martellotta (già candidata sindaca del centrodestra); di Locorotondo, Donato Pinto (anche capogruppo); di Valenzano, Mariella Morisco (già candidata sindaca del centrodestra); e di Modugno, Emanuele Cassano (delegato all’Urbanistica).

Sisto ha annunciato anche dati positivi per la campagna di tesseramento. Da poche tessere del 2022, si è saliti a quota 550 a Bari città e a più di circa 3 mila nell’area metropolitana barese. «Gran parte dei nuovi aderenti al nostro partito sono donne – ha sottolineato Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia -. In generale, le new entry sono persone che, prima di entrare in politica, hanno dimostrato competenze e capacità nella vita professionale e imprenditoriale.

Diamo il benvenuto in Forza Italia a tutti questi neo esponenti politici e ringrazio moltissimo il coordinamento provinciale e cittadino di Bari per il grande lavoro fatto per aggregare queste belle figure istituzionali e per la straordinaria campagna di tesseramento. Faremo a gennaio dei congressi imponenti, che dimostreranno tutta la vitalità di Forza Italia anche nell'area metropolitana di Bari».