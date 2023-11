La Sinistra e le Comunali di Bari 2024: "No a primarie sgangherate. Proposta secca su candidato alla prossima riunione di coalizione"

“La definizione del quadro politico-programmatico del centro-sinistra, in vista delle elezioni amministrative di Bari, appare sempre più complessa, anche a causa di prese di posizione inopportune quando non di veri e propri diktat irricevibili". E' quanto affermano in una nota le voci della sinistra barese, tra cui Verdi, Psi, La Giusta Causa, Bari Bene Comune, Progetto Bari, Socialdemocratici. Nei giorni scorsi, dal Partito Democratico era stato rivendicato il ruolo di proporre il candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime Comunali baresi di giugno 2024.

"Posto che sull’impostazione programmatica - si legge nella nota di movimenti e associazioni di sinistra -, da porre a base dell’attività amministrativa della prossima consiliatura, le distanze appaiono superabili attraverso la necessaria attività di integrazione delle rispettive opzioni, sulla individuazione del candidato Sindaco dell’intera coalizione non mancano differenze significative sia sul metodo che nel merito, come non mancano prese di posizione poco

comprensibili perché paiono promosse da chi vuole rompere piuttosto che unire e vuole far prevalere una conta alla buona sulla politica alta, quella del confronto e della ricerca di una intesa in nome di interessi generali e collettivi".

"Il Pd, o meglio qualcuno dei suoi maggiorenti - spiegano - , tenta da tempo, infatti, di imporre una scelta filtrata attraverso le cosiddette 'primarie di

coalizione', alle quali, peraltro, non appare in grado di presentare una candidatura rappresentativa di tutte le sensibilità presenti nel Partito. Il Movimento 5 Stelle, rafforzato dal successo di Foggia, ripropone il metodo seguito per la scelta della Prof.ssa Episcopo, eletta Sindaca al primo turno nel capoluogo dauno, puntando ancora una volta su una intesa politica piuttosto che su primarie sgangherate. Uguale proposta viene dall’Associazione politica 'La Giusta Causa' che chiede di lasciare spazio alla politica e che, spingendosi oltre, e raccogliendo gli endorsement provenienti da ambienti diversi della politica e della

società barese, offre alla valutazione comune l’autorevole disponibilità offerta dall’avvocato Michele Laforgia".

"Se questa è la situazione, e lo è certamente, invitiamo tutte le forze - prosegue il comunicato - che si riconoscono nella coalizione di centro-sinistra a

presentarsi al prossimo tavolo, in tempi rapidi e comunque non oltre il 15 novembre, con una propria proposta secca sia in relazione al programma che al candidato, in modo da consentire una valutazione comparata delle differenti opzioni da definire in quella sede, esercitando fino in fondo la funzione e le responsabilità proprie delle forze politiche e delle ragioni della Politica".