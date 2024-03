Verso le primarie del centrosinistra, Laforgia inaugura il comitato elettorale in via Melo

"Dobbiamo sempre avere la reale dimensione delle cose. Le vere tragedie non sono qui, dove le scaramucce per le primarie primeggiano. Le vere tragedie sono nei luoghi dove si muore per i bombardamenti, dove ormai si combatte per fame. Chi si occupa di politica non lo deve dimenticare mai. Ed è per questo che chi decide di impegnarsi in politica, deve impegnarsi per obiettivi importanti. Ed è per questo che abbiamo inaugurato il nostro comitato elettorale, la nostra Base, con un collegamento con Francesca Borri dalla Palestina. Chiediamo un immediato cessate il fuoco. Perché Bari è una città di pace, e per la pace". Così, con un richiamo al conflitto israelo-palestinese, Michele Laforgia ha scelto ieri sera di inaugurare il suo comitato elettorale in via Melo, 1, a Bari.

Superate le divisioni delle scorse settimane sulle primarie, si è ora in attesa di conoscere con esattezza le regole fissate per le consultazioni, fissate per il 7 aprile. Intanto, dopo Laforgia, anche Leccese, domenica prossima, inaugurerà il proprio comitato elettorale, tra via Argiro e piazza Umberto.