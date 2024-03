Nomina commissione inchiesta per scioglimento Comune di Bari, Picaro (Fdi): "Vittimismo da parte di Decaro"

"È veramente sconcertante leggere le dichiarazioni del sindaco Decaro. Invece, di dichiarare guerra alla mafia, cosa fa? Si lascia andare al solito vittimismo arrivando persino a mistificare la realtà giudiziaria". Ad affermarlo, in un messaggio su Facebook, è il consigliere regionale pugliese e coordinatore provinciale di Fdi, Michele Picaro, intervenuto dopo l'annuncio di ieri sera, del primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, della telefonata da parte del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che gli ha comunicato la nomina di una commissione d'accesso per verificare una ipotesi di scioglimento del Comune dopo l'inchiesta della Dda che il 26 febbraio scorso ha portato all'arresto di 130 persone su presunti intrecci tra Mafia e politica.

"Quella realtà che rifiuta di affrontare in Consiglio comunale - sostiene Picaro - non sottoscrivendo insieme alla sua maggioranza la nostra richiesta di monotematico e in Commissione regionale antimafia dove i suoi compagni di partito ritengono che rispetto alla mia richiesta non ci sia nulla da discutere. Insomma, un continuo girare la testa dall'altra parte, come avvenuto per Amtab che, messa in amministrazione giudiziaria, per il Procuratore aggiunto Giannella fungeva da 'modello di quasi welfare0' in cui le assunzioni erano sotto il controllo e la direzione del clan Parisi. Se in 15 anni di governo della città, il sindaco Decaro non ha visto, non ha sentito e non ha parlato, il prefetto di Bari non poteva fare altrettanto. Ritenere che la richiesta di accesso della commissione d'indagine sia un atto politico è di una gravità inaudita che mina i più elementari principi di rispetto delle istituzioni" rimarca l'esponente di Fdi.