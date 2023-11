Primarie di centrosinistra per il candidato sindaco di Bari, ribadito il no del M5S: "Non comprendiamo i toni del Pd"

"La nostra linea, espressa ab origine e sempre confermata nei successivi incontri, è stata sempre avversa alle primarie". Lo dichiarano il coordinatore regionale del M5S, Leonardo Donno, e del coordinatore provinciale di Bari, Raimondo Innamorato, in risposta alle affermazioni di alcuni esponenti locali del Pd che puntano allo svolgimento delle primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco di Bari.

"Le riunioni del tavolo programmatico sono sempre state caratterizzate da clima sereno e collaborativo nell’interesse della costituenda coalizione e nel rispetto delle posizioni reciproche. Non comprendiamo, quindi, i toni utilizzati nelle ultime 48 ore dato che, con il Partito Democratico le interlocuzioni sono sempre state leali e proficue, oltre che fitte. Con senso di responsabilità abbiamo avviato questo percorso e con lo stesso spirito intendiamo proseguirlo senza farci condizionare da provocazioni o prevaricazioni".

"È nostro intento, quindi, riportare la discussione al tavolo, nel quale ogni forza politica dirà la propria rispetto ai profili che finora hanno manifestato la disponibilità a candidarsi come sindaco per giungere, assieme, alla migliore sintesi - si legge nella nota dei rappresentanti dei pentastellati - Apprendiamo, inoltre, di non essere i soli a ritenere indispensabile questo processo. Dalla nota diramata dai Verdi, Psi, La Giusta Causa, Bari Bene Comune, Progetto Bari e Social-democratici, emerge una volontà comune di individuare una figura autorevole garante del programma, dei cittadini e della coalizione, andando oltre gli interessi di partito. Questa consapevolezza ci spinge a proseguire il cammino avviato, consci di essere risolutivi e concretamente impegnati per l’unità di questo campo largo".