Rischio scioglimento Comune, Laforgia: "È importante la risposta della città". Leccese: "Attacco politico del centrodestra"

"In questo particolare momento è importante la risposta della città. Questo è il momento di rendere la politica pulita. La Bari onesta è la stragrande maggioranza. Ci vogliono candidate e candidati che rappresentano il volto pulito della città". Lo scrive l'aspirante primo cittadino, Michele Laforgia, sul suo profilo facebook. L'avvocato penalista (sostenuto dal partiti che compongono la Convenzione per Bari 2024) sfiderà, il prossimo 7 aprile, Vito Leccese (appoggiato dal Pd) nelle primarie di centrosinistra per scegliere il candidato della coalizione alla poltrona di sindaco di Bari.

Laforgia ha seguito, oggi a Palazzo di Città, la conferenza stampa in cui Decaro ha contestato la decisione del Governo di nominare una commissione per verificare l'ipotesi di scioglimento del Comune di Bari. "Ancora più importante della risposta del sindaco è importante la risposta della città", ha detto il legale prestato alla politica.

"Stamattina Antonio Decaro non ha difeso se stesso. Ha difeso un'intera città dall’attacco politico elettorale del centrodestra, ipocrita e pericoloso per il futuro dei baresi - ha commentato l'altro partecipante alle primarie di centrosinistra, Vito Leccese - Sono sempre più orgoglioso di essergli al fianco".